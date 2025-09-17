Подробно търсене

Младежката безработица в Китай достигна най-високото си равнище от година и половина

Марин Милков
Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Пекин,  
17.09.2025 15:11
 (БТА)

Безработицата сред младите хора в Китай се е повишила през август до най-високото си равнище от година и половина – откакто страната започна да публикува данните по нов метод на изчисление, съобщи Франс прес.

Националната статистическа служба (NBS) прекрати публикуването на месечните данни през юли 2023 година, след като равнището на безработица при хората на възраст между 16 и 24 години достигна рекордните 21,3 на сто. Публикуването бе възобновено през декември същата година, но вече без студентите в обхвата.

Коефициентът на безработица се колебаеше през 2024 г., тъй като икономиката се сблъска с многобройни неблагоприятни обстоятелства.

Равнището на безработица сред младежите на възраст от 16 до 24 години, с изключение на студентите, достигна до 18,9 на сто миналия месец, което е най-високото ниво от промяната на методологията на изчисление, сочат изнесените днес данни.

Това е поредният неблагоприятен показател за втората по големина икономика в света, която все още изпитва трудности при възстановяването си от пандемията от КОВИД-19, продължаващата жилищна криза и напрежението в търговските отношения със Съединените щати.

Промишленото производство през август нарасна с 5,2 на сто спрямо същия месец на миналата година – най-ниският ръст от август 2024 г. , докато продажбите на дребно - основният показател за потреблението, нараснаха с най-бавния си темп от девет месеца (3,4 на сто през август и е най-ниското равнище от ноември 2024 г.), показват изнесени в началото на седмицата данни. Нивото на безработица е било 5,3 на сто през август, което е с 0,1 процентни пункта повече спрямо юли.

