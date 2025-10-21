Израел съобщи, че предаденото снощи от "Хамас" тяло на израелец е на сержант, убит на 7 октомври 2023 г.

Израел обяви днес, че предаденото снощи от радикалната палестинска групировка "Хамас" тяло на израелец е идентифицирано - то е на сержант Тал Хаими, предаде Франс прес. Военнослужещият е бил убит на 7 октомври 2023 г. при безпрецедентното трансгранично нападение на палестинските ислямисти срещу израелска територия.

"След процедурите по идентификацията в Националния институт по съдебна медицина представители (на армията - бел. ред.) информираха семейството на заложника - щабен сержант Тал Хаеми, че техният роднина е върнат в Израел и самоличността му е потвърдена", заявиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Тялото на четиридесет и една годишният Хаими, командир на подразделението в кибуца Нир Ицхак, е било отнесено от "Хамас" в ивицата Газа веднага след като той е бил убит на 7 октомври, пояснява АФП.

С предадените снощи тленни останки телата, върнати от "Хамас" след договарянето на първия етап от мирното споразумение между Израел и ислямисткото движение, станаха 13. По силата на споразумението палестинската групировка трябва да върне още 15 тела.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с нападението на "Хамас", при което по данни на Израел са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежната територия.

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации.