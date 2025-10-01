Правителството на талибаните отрече твърденията за национална забрана на интернет в Афганистан

Правителството на талибаните отрече твърденията за наложена национална забрана за ползване на интернет в Афганистан, като посочи, че прекъсването на връзките в страната е било причинено от смяната на стари оптични кабели, предаде Асошиейтед прес.

Това беше първото изявление от страна на талибаните във връзка с прекъсването на телекомуникациите, което разстрои банковата, търговската и авиационната дейност.

Властите в няколко афганистански провинции заявиха миналия месец, че прекъсването на интернет връзките е наредено от лидера на талибаните Хибатула Ахудзада за борба с неморалността.

"Разпространяваните слухове за наложена забрана за използването на интернет не са верни", казаха талибаните по време на разговор с пакистански журналисти в УотсАп.

В съобщение в "Екс" главният говорител на талибаните Забихула Муджахид е цитиран да казва, че прекъсването на интернет е причинено от смяната на стари, износени оптични кабели. В текста не се посочва кога интернет услугите ще бъдат възстановени.

Прекъсването беше съобщено за първи път от онлайн групата "Нетблокс" (Netblocks), която заяви, че интернет връзката се разпада в цялата страна, включително и в столицата Кабул, и че телефонните услуги са също засегнати.

Афганистанската авиационна компания обяви пред местен телевизионен канал, че ще възстанови по-късно днес полетите си до Кабул, които бяха спрени в понеделник.

Служители на хуманитарни организации предупредиха, че са изправени пред големи предизвикателства заради прекъсването на интернет услугите, и призоваха властите да възстановят връзките.