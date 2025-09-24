Забраната на оптичен интернет в Афганистан тревожи бизнеси, занаятчии и ученици

Местните власти в Афганистан потвърдиха забраната за оптични интернет услуги в пет северни провинции – Балх, Кундуз, Бадахшан, Тахар и Баглан, и това предизвика недоволство сред местните бизнесмени, занаятчии и ученици, съобщи Ройтерс.

Според длъжностни лица мярката има за цел да предотврати „неморални дейности“. Въпреки това жители на други области, включително Кандахар, Херат и Парван, съобщават за прекъсвания, макар те да не са официално потвърдени. Спирането на оптичната мрежа остави хиляди домакинства, фирми и училища без достъп до стабилен интернет и ги принуди да разчитат на скъпи и ненадеждни мобилни връзки.

Това е първото мащабно ограничение на интернет, откакто талибаните поеха властта през 2021 г., макар че не обхваща цялата страна. За Сабрина Хаят, която ръководи Hayat Handicrafts заедно с девет жени, изработващи традиционни бродирани рокли и други ръчни изделия, мярката е довела до утрояване на разходите за интернет. „Получавахме поръчки от Афганистан и чужбина, но сега се налага многократно да активираме мобилни пакети, които струват три пъти повече от оптичния кабел, само за да обслужваме клиентите“, разказа тя.

„Наложена е пълна забрана на оптичния интернет… Това е направено, за да се предотвратят неморални дейности. В страната ще бъде разработено алтернативно решение, за да се посрещнат необходимите нужди“, заяви миналата седмица Хаджи Заид, говорител на губернатора на провинция Балх, цитиран от Ройтерс. Министерството на комуникациите в Кабул не е дало коментар.

Мярката тежко засегна и малките бизнеси. Шивачка от Кабул, представила се само с фамилното име Даврани, сподели, че работилницата ѝ, където работят вдовици и жени в нужда, е била разорена, тъй като продажбите и поръчките зависят от интернет връзката.

Достъпът до мрежата бе ключов и за учениците, особено за момичетата, на които е забранено да посещават средни училища и университети. Дъщерите на Даврани вече не могат да участват в онлайн курсове по английски.

Защитници на цифровите права смятат, че мотивите на талибаните са по-скоро свързани с контрол, отколкото с морал. „Това е повторение на предишни действия, когато неморалността служеше като оправдание за ограничения – включително върху образованието на жените – последвани от обещания за реформи, които така и не се осъществиха“, коментира ученът от Кабул Обайдула Бахир, цитиран от Ройтерс.