Симеон Томов
Германия депортира 50 души в Ирак, сред които и няколко, принадлежащи към етническата група на язидите
Снимка: БТА
Дюселдорф ,  
30.09.2025 21:07
 (БТА)

Германия депортира 50 души в Ирак с полет от летището в град Дюселдорф, предаде ДПА, като се позова на съобщение на местните власти.

Властите в провинция Северен Рейн-Вестфалия заявиха, че 26 души от депортираните са имали присъди за криминални престъпления.

Полетите за депортиране от Германия са особено противоречив въпрос, тъй като ситуацията в Ирак остава напрегната след десетилетия на конфликти и политически вълнения, отбелязва ДПА. 

Сред пътниците на полета за Багдад е имало и 7 души, принадлежащи към етническата група на язидите, се казва още в съобщението.

Малцинството на язидите бе подложено на брутално преследване от страна на терористичната групировка "Ислямска държава", когато екстремистите контролираха големи части от Ирак. През 2023 г. Бундестагът (долната камара на германския парламент) призна престъпленията срещу язидите, извършени от "Ислямска държава" през 2014 г., за геноцид. Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия бе преустановила депортациите на жени и момичета от общността на язидите до юни 2024 г.

Това не е първият полет за депортиране от Германия до Ирак през тази година. През юли 43 души бяха депортирани с полет от Лайпциг до Багдад, а през февруари 47 души излетяха от Хановер. 

Според федералното министерство на вътрешните работи през 2024 г. Германия е депортирала общо 816 иракски граждани. Докато някои от тях са били прехвърлени в други държави от Европейския съюз, 615 души са били изпратени директно в Ирак.

/СХТ/

