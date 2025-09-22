ЕС наблюдава значителен спад в броя на търсещите убежище и на одобрените молби за международна закрила

Агенцията на ЕС за убежището наблюдава значително понижение в броя на подадените и одобрените молби за международна закрила. Това съобщи днес пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи директорът на агенцията Нина Грегори.

Според представените от нея данни тази година са били получени 400 хиляди искания за международна закрила в ЕС и това е понижение с 23 на сто спрямо 2024 г., докато делът на одобрените молби за убежище е 25 на сто. Грегори отбеляза, че в началото на десетилетието в ЕС са били одобрявани около 40 на сто от молбите.

Франция и Испания вече са най-желаните страни за пребиваване от мигрантите, Германия вече остава на второ място. Повечето държави от ЕС са спрели разглеждането на молби от сирийци, а сирийците вече са на трето място сред потърсилите убежище в ЕС, изпреварени от гражданите на Венецуела, посочи тя. По нейните думи за последните десетина години молбите на сирийците са получавали одобрение в 90 на сто от случаите, докато сега положителни решения се присъждат едва за седем процента от техните искания.

За миналата година в ЕС са били подадени един милион искания за международна закрила. Същевременно ЕС продължи да подкрепя над четири милиона украинци, получили временен статут заради войната в тяхната страна, отбеляза Грегори.