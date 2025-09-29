Близо 411 хиляди сирийци са се върнали от Турция в родината си след падането на режима на Асад

Един милион сирийци са се завърнали в родината си от съседни страни, в които са потърсили убежище след падането на режима на сирийския лидер Башар Асад. Близо половината от тях, или 411 хиляди души, са били в Турция, съобщи онлайн изданието „Хюриет“, позовавайки се на данни на ООН. Според доклад на Върховния комисариат за бежанците завърналите се само през последния месец са 140 хиляди души.

Най-много са бежанците, които са се завърнали в родината си от Турция - 411 хиляди сирийци, следвани от завърналите се от Ливан, които са 334 хиляди, Йордания – от която към Сирия са поели 204 хиляди бежанци, Ирак – с 37 хиляди сирийци и Египет, откъдето са се завърнали 27 хиляди души. В доклада е посочено също така, че по домовете са се завърнали и 1,8 млн. сирийци, които са се преместили в други градове на страната заради гражданската война, която продължи 14 години.

Бежанците, които се намират извън страната или са потърсили убежище в други градове, все още са повече от завърналите се. Най-малко 4,5 млн. сирийци все още са в чужбина, а с тези, които са потърсили подслон в други градове на страната, те стават общо 7 млн. души.

Резултатът от анкета, която е проведена сред сирийци в Йордания, Ливан, Ирак и Египет за целите на доклада, показва че 80 процента от бежанците искат да се завърнат, а 20 на сто от тях смятат да го направят в рамките на година. В допитването са участвали 6316 сирийци.

По данни на Върховния комисариат за бежанците най-много от завърналите се, или 350 хиляди души, са се установили в Дамаск и Алепо, а 95 хиляди – в Дараа. Най-големият проблем остава подслонът, наред с липсата на социални услуги, бавното съживяване на икономиката и сигурността. Хората се опитват да възстановят със собствени средства домовете си, които са били разрушени по време на гражданската война.

Един от най-големите проблеми, свързани със сигурността, са мините и бомбите, които не са се взривили. Отново по данни на ООН в страната има около 300 хиляди взривни устройства, които не са се задействали, а от падането на режима досега близо 900 души са загинали или са били ранени по тази причина.

Сред нещата, които тревожат хората е и напрежението между Сирия и Израел.

Данните на Министерството на вътрешните работи на Турция за завърналите се сирийци са по-различни тези на Върховния комисариат за бежанците. Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая публикува информация в своя Фейсбук профил, според която от 8 декември 2024 г. досега завърналите се в родината си сирийци са 509 387 души. В публикацията пише също така, че от 2016 г. досега 1 249 390 бежанци са се завърнали от Турция в Сирия.