Бивш помощник на германски крайнодесен евродепутат бе осъден за шпионаж в полза на Китай

Мъж, който е работил за германски крайнодесен депутат в Европейския парламент, бе осъден на повече от четири години затвор за шпионаж в полза на Китай, предаде ДПА.

Цзян Го, германски гражданин, беше обвинен, че е работил за китайските разузнавателни служби и че многократно е предавал информация за преговорите и решенията в Европейския парламент между септември 2019 г. и април 2024 г., когато беше арестуван.

Той беше осъден на четири години и девет месеца затвор, съобщи ДПА.

Миналата година китайското външно министерство заяви, че докладите в Европа за китайски шпионаж са "преувеличени с цел да се оклевети и потисне Китай".

Го също така е шпионирал китайски дисиденти в Германия и е събирал информация за видни политици от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ).

Федералният прокурор го е назовал като Цзян Г., в съответствие с правилата за защита на личните данни в страната. Бившият му шеф, крайнодесният депутат Максимилиан Кра, го идентифицира по-рано.

В началото на този месец германският парламент отмени имунитета на Кра във връзка с обвинения, че той също е имал връзки с Китай и е бил замесен в скандали за корупция и шпионаж. Отмяната на имунитета му като депутат беше необходима стъпка, за да могат властите да го преследват по съдебен път. Властите претърсиха дома и офисите му по съдебно разпореждане.

Кра отрича да е извършил престъпление и твърди, че обвиненията са политически мотивирани.

Миналата година AзГ забрани на Кра да се кандидатира на изборите за Европейски парламент, седмици след като той заяви пред италиански вестник, че не всички членове на СС, елитната паравоенна организация на нацистката партия, която е била замесена в тежки военни престъпления по време на Втората световна война, са били военнопрестъпници.

Въпреки това, по-рано тази година, той спечели място в германския парламент като част от историческия успех на партията на националните избори.