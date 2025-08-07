Почина временно изпълняващият длъжността президент на Мианма Ю Мин Све

Изпълняващият длъжността президент на Мианма Ю Мин Све почина на 74-годишна възраст в столицата Найпидо, предаде Синхуа.

Националният съвет по отбрана и сигурност на Мианма съобщи днес, че Ю Мин Све е страдал от болестта на Паркинсон и от други неврологични заболявания. Миналата година той е бил на лечение в Сингапур и във военна болница в Найпидо, но състоянието му се е влошило през последните седмици, когато е отслабнал значително и умствената му дейност се е влошила.

От 24 юли Ю Мин Све е бил настанен в интензивното отделение в същата военна болница в Найпидо. Той е бил в отпуск по здравословни причини още от юли 2024 г., когато неговите функции бяха поети от върховния главнокомандващ Мин Аун Хлайн.