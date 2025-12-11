Депутатите приеха на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

site.btaДепутатите приеха на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.
Депутатите приеха на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. със 122 гласа "за", 89 "против" и без "въздържал се".
Подкрепиха го от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и трима нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". От "Величие" не участваха в гласуването.
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира, че увеличават обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст, което е било замразено три години. Защо никой не го направи досега, попита той. Освен това, Гуцанов отбеляза, че спазват швейцарското правило за индексиране на пенсиите и повишават минималната работна заплата. Моля ви не да гласувате, знам, че няма да го направите като опозиция, но поне бъдете обективни, когато коментирате най-уязвимите в България, а не на техен гръб да правите политика, призова министърът преди гласуването.
