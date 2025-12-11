Подробно търсене

Депутатите приеха на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Теодора Цанева
Парламентът провежда редовно заседание в сградата на Народното събрание. Снимка: Минко Чернев/БТА (КН)
София,  
11.12.2025 11:02
 (БТА)

Депутатите приеха на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. със 122 гласа "за", 89 "против" и без "въздържал се".

Подкрепиха го от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и трима нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". От "Величие" не участваха в гласуването. 

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира, че увеличават обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст, което е било замразено три години. Защо никой не го направи досега, попита той. Освен това, Гуцанов отбеляза, че спазват швейцарското правило за индексиране на пенсиите и повишават минималната работна заплата. Моля ви не да гласувате, знам, че няма да го направите като опозиция, но поне бъдете обективни, когато коментирате най-уязвимите в България, а не на техен гръб да правите политика, призова министърът преди гласуването. 

