Подробно търсене

Цената на природния газ на хъба TTF се задържа под 27 евро за мегаватчас

Камелия Цветанова
Цената на природния газ на хъба TTF се задържа под 27 евро за мегаватчас
Цената на природния газ на хъба TTF се задържа под 27 евро за мегаватчас
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
11.12.2025 11:00
 (БТА)

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 26,825 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:45 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,130 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 26,602 евро за мегаватчас. 

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 11  декември, е 56,64 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,23 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 56,52 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 56,64 лева за мегаватчас.

 

/СЛС/

Свързани новини

10.12.2025 15:10

Природният газ на хъба TTF поевтинява за пореден ден

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 26,790 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 15 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,250 евро за
08.12.2025 15:01

Цената на природния газ на хъба TTF е 27 евро за мегаватчас

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,380 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 14:45 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,055 евро за
04.12.2025 11:22

Цената на природния газ на хъба TTF пада за пореден ден

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,795 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:10 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,915 евро за
03.12.2025 11:35

Цената на природния газ на хъба TTF намалява за пореден ден, на „Газов хъб Балкан“ поскъпва с над 7 на сто

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,785 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:15 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 28,095 евро за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:11 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация