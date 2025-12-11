Културно-исторически ценности, оръжия и алкохол са иззети при полицейска операция в разградското село Дряновец

Културно-исторически ценности, оръжия и алкохол без акцизен бандерол са иззети при специализирана полицейска операция за противодействие на такъв род престъпления, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Акцията на служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при дирекцията е реализирана под ръководството на Окръжната прокуратура. Проверен е адрес в разградското село Дряновец, обитаван от 59-годишен мъж. При претърсването са открити 45 монети, два металотърсача и една глава за металотърсач, множество метални четки за почистване на монети, три самоделни оръжия, огнестрелно оръжие без разрешително, 101 боеприпаса за малокалибрено оръжие, ловни патрони и 450 литра ракия без акцизен бандерол. В хода на разследването са намерени нови артикули на футболен отбор, опаковани и с поставени етикети. Алкохолът е предаден с протокол на агенция „Митници“ – град Русе, посочват от полицията в Разград.

Работата по разследване и документиране на извършеното престъпление продължава.

Седемдесет и девет бронзови и сребърни монети от античността бяха открити и иззети при полицейска операция преди две години в Разград и Ушинци.