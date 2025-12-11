Преговорите за търговско споразумение между ЕС и ОАЕ напредват бързо, заяви представител на правителството в Абу Даби

Преговорите за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Обединените арабски емирства (ОАЕ) напредват бързо. Това заяви днес държавният министър в министерството на външните работи на ОАЕ Лана Нусейбех. Тя говори на съвместен брифинг с европейския комисар по въпросите на Средиземно море Дубравка Шуица, която отговаря и за Близкия изток, предаде Ройтерс.

Шуица пристигна днес в Абу Даби, за да укрепи отношенията между ЕС и ОАЕ и да даде началото на преговорите за Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и ОАЕ, се посочва на страницата на Европейската комисия.

Очаква се Шуица да се срещне и с заместник министър-председателя и министър на външните работи на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахян. Еврокомисарят ще произнесе реч на форум за зелени инвестиции между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ).

ЕС и ОАЕ започнаха търговски преговори по-рано тази година, фокусирайки се върху търговията със стоки, услуги, инвестициите и задълбочаването на сътрудничеството помежду си в стратегически сектори, включително възобновяема енергия, зелен водород и критични суровини, съобщи Брюксел през април.

Четвъртият кръг от преговори е насрочен за тази седмица в ОАЕ, а петият кръг - за началото на следващата година, уточни Нусейбех.

„Водим много продуктивни разговори“, допълни тя.

ЕС е вторият по големина търговски партньор на ОАЕ, като представлява 8,3 процента от общата неенергийна търговия на Емирствата.

ОАЕ е и най-голямата дестинация за европейски износ и инвестиционен партньор на ЕС в Близкия изток и Северна Африка според държавната информационна агенция на ОАЕ - УАМ.