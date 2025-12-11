Подробно търсене

В Дупница са задържани четирима души, извършили грабеж от дома на 59-годишен местен жител

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Сградата на полицията в Дупница. Снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова/Архив
Дупница,  
11.12.2025 10:58
 (БТА)

Дупнишки криминалисти са задържали четирима местни жители, извършили грабеж на 4000 лв. от 59-годишен, също жител на Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Извършителите са влезли в жилището на мъжа и чрез насилие са отнели парите.

Сигналът за извършеното престъпление е подаден в Районното управление в Дупница снощи, след 18:00 часа. При последвалите незабавни оперативно-издирвателни и процесуални действия, час по-късно четиримата извършители са задържани. Те са на възраст между 28 и 63 години, уточниха от полицията.

Оттам допълниха за БТА, че жертвата и извършителите на грабежа са били партньори в строителен бизнес.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокурор. 

 

/БИ/

