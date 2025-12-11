Над 80% вече искат оставката на това правителство, в това число избирателите на ИТН и БСП, коментира Асен Василев

Силно се надявам днес всички депутати, които трябва да натиснат копчето в 13:30 ч., за да подкрепят правителството или да му гласуват вот на недоверие, да послушат хората, които вчера бяха на площада, а те имат едно искане – оставка, коментира пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Днес Народното събрание трябва да гласува по шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков", заради "несправяне с икономическата политика".

Ако не бъдат послушани хората, следват още по-големи протести, обяви Василев. По думите му, над 80% вече искат оставката на това правителство, в това число избирателите на "Има такъв народ" (ИТН) и БСП. Ако те мислят, че могат да управляват напук на техните избиратели, е тяхна право, добави председателят на ПП. Смятам, че е добре за България да се отиде на нови избори, за да имаме легитимно управление, защото това вече е абсолютно нелегитимно, коментира той.

Асен Василев смята, че новите избори трябва да бъдат честни, а за да стане това, хората трябва да се включат в изборния процес като наблюдатели, членове на секционни комисии. След честни избори, след висок процент гласували, страната ще изглежда по друг начин, смята Василев. За кого ще гласуват, всеки трябва да прецени, ние ще се борим да ни се доверят, каза той.

Да видим дали ще има президентска партия и как ще изглежда тя, отговори той на въпрос за евентуален политически проект на Румен Радев. Следваме политика против корупцията, която да направи България богата, нормална, европейска държава, посочи лидерът на ПП. Няма как да имаме общо управление с всеки, който следва политика трети тип, БРИКС, и няма как да имаме общо управление с такива хора, защото те искат държавата да върви в съвсем различна посока, заяви още Асен Василев.