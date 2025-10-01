Два законопроекта за финансиране на работата на федералното правителство не събраха достатъчна подкрепа в американския Сенат, предадоха световните агенции.

По тази причина в скорошните часове може да се стигне до спиране на работата на федералните служби.

Подготвен от републиканците и одобрен от Камарата на представителите законопроект бе подкрепен от 55 сенатори, а 45 гласуваха "против".

Внесен от демократите законопроект бе подкрепен от 47 сенатори, а против него гласуваха 53.

За да бъде одобрена законодателна мярка в Сената са необходими най-малко 60 гласа.