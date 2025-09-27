Подробно търсене

ЛИНА: МВФ обеща да подкрепи реформите в държавните предприятия на Либерия, включително в борбата с корупцията

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Монровия,  
27.09.2025 05:45
 (БТА)

Международният валутен фонд (МВФ) обеща да подкрепи реформите и борбата с корупцията в държавните предприятия на Либерия след среща на високо равнище с Бюрото за държавни предприятия (БДП), предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА. 

Според изявление на БДП, срещата, която се проведе в централата на БДП, беше част от мисията за оценка на управлението към МВФ, предназначена да оцени слабостите в управлението и уязвимостта пред корупцията в цяла Либерия.

По време на приятелската среща, изпълняващата длъжността генерален директор на БДП Варли Санор, приветства делегацията и потвърди ангажимента на Либерия за укрепване на прозрачността, отчетността и доброто управление в сектора на държавните предприятия.

Членът на делегацията на МВФ Греъм Прентис подчерта, че борбата с корупцията е не само национално задължение, но и споделена глобална отговорност.

Признавайки постигнатия напредък, той похвали БДП за напредъка на реформите, по-специално изготвянето на Закона за държавните предприятия, който в момента е внесен в Националния законодателен орган. 

„МВФ гледа на корупцията като заплаха за устойчивото икономическо развитие. Готови сме да работим заедно с Либерия за укрепване на институциите, осигуряване на надзор и настояване за реформи като Закона за държавните предприятия, които могат да защитят публичните ресурси“, заяви Прентис. 

„Фондът приема сериозно отговорността си да подкрепя страните членки в ограничаването на корупцията и повишаване на стандарти за управление, които изграждат обществено доверие“, заяви Прентис.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)

/ИЦ/

