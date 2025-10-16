ЛИНА: Либерийската електрическа корпорация подписа споразумения за изграждане на топлоелектрически и соларни централи

Либерийската електрическа корпорация (LEC) подписа важно споразумение за публично-частно партньорство с френската компания за обществено строителство Льоклер (SGTPL) за разработването и внедряването на топлоелектрическа централа с мощност 40 мегавата, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Според директора на Либерийската електрическа корпорация Мохамед Шериф този проект бележи голям скок напред в енергийния сектор на Либерия, като е в съответствие с дългосрочната цел на страната за постигане на енергиен суверенитет и изграждане на устойчива, диверсифицирана енергийна система, способна да подпомогне националното развитие.

Шериф заяви, че топлоелектрическата централа ще играе ключова роля за стабилизиране на електроснабдяването по време на сухия сезон в Либерия, минимизиране на сезонния недостиг и задоволяване на нарастващото промишлено натоварване.

Директорът на Либерийската електрическа корпорация разкри планове за подписване на споразумение с холдинга "Релийз Ютилитис Африка" (Release Utilities Africa Holding B.V.) за изграждането на соларна електроцентрала с мощност 23,75 мегавата и капацитет за съхранение от 10 мегавата.

Електроцентралата ще внесе чиста, възобновяема енергия в националната мрежа, като значително ще понижи зависимостта на Либерия от изкопаеми горива и ще намали емисиите от парникови газове.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)