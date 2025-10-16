Подробно търсене

ЛИНА: Либерийската електрическа корпорация подписа споразумения за изграждане на топлоелектрически и соларни централи

Александър Евстатиев
ЛИНА: Либерийската електрическа корпорация подписа споразумения за изграждане на топлоелектрически и соларни централи
ЛИНА: Либерийската електрическа корпорация подписа споразумения за изграждане на топлоелектрически и соларни централи
Изображение: БТА
Монровия,  
16.10.2025 22:25
 (БТА)

Либерийската електрическа корпорация (LEC) подписа важно споразумение за публично-частно партньорство с френската компания за обществено строителство Льоклер (SGTPL) за разработването и внедряването на топлоелектрическа централа с мощност 40 мегавата, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Според директора на Либерийската електрическа корпорация Мохамед Шериф този проект бележи голям скок напред в енергийния сектор на Либерия, като е в съответствие с дългосрочната цел на страната за постигане на енергиен суверенитет и изграждане на устойчива, диверсифицирана енергийна система, способна да подпомогне националното развитие.

Шериф заяви, че топлоелектрическата централа ще играе ключова роля за стабилизиране на електроснабдяването по време на сухия сезон в Либерия, минимизиране на сезонния недостиг и задоволяване на нарастващото промишлено натоварване.

Директорът на Либерийската електрическа корпорация разкри планове за подписване на споразумение с холдинга "Релийз Ютилитис Африка" (Release Utilities Africa Holding B.V.) за изграждането на соларна електроцентрала с мощност 23,75 мегавата и капацитет за съхранение от 10 мегавата.

Електроцентралата ще внесе чиста, възобновяема енергия в националната мрежа, като значително ще понижи зависимостта на Либерия от изкопаеми горива и ще намали емисиите от парникови газове.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)

/СХТ/

Свързани новини

15.10.2025 16:22

ЛИНА: Либериец бе избран за председател на комисия в Международната асоциация за социално осигуряване

Генералният директор на Националната корпорация за социално осигуряване и благосъстояние на Либерия (NASSCORP) Девит фон Балмус бе избран за председател на Техническата комисия по събиране на вноски на Международната асоциация за социално осигуряване (ISSA), предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА. Според изявление на NASSCORP, изборите са се състояли на 3 октомври 2025 година, на Световния форум за социално осигуряване на ISSA в Куала Лумпур, Малайзия. Мандатът е тригодишен.
14.10.2025 15:54

ЛИНА: Финансиран от Световната банка проект за обновяване на либерийска клиника ще осигури здравна помощ за над 7000 души

Спонсориран от Световната банка проект за строеж на клиника в либерийския град Йедиакен, провинция Карлувей, е завършен на 80%, което е важна стъпка към по-добро предоставяне на здравни грижи за над 7054 граждани, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.Новото съоръжение, финансирано от либерийското правителство, след завършването си ще замени настоящата рушаща се инфраструктура, първоначално построена с подръчни материали, с модерен здравен център от бетон, който ще отговори на нарастващите медицински нужди на местните. Клиниката в Йедиакен е построена от жителите на района през 2007 г.
01.10.2025 16:18

ЛИНА: Делегация на ЕС и Либерийската агенция за регулиране на селскостопанските стоки обсъдиха възможностите за сътрудничество

Високопоставена делегация на Регламента за надлежна проверка на Европейския съюз, водена от Антонио ди Клементе, посети централата на Либерийската агенция за регулиране на селскостопанските стоки в Монровия, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.
29.09.2025 17:44

ЛИНА: Либерийското вътрешно министерство бе домакин на мисия на Световната банка по проекта за реформа на управлението и трансформация на отчетността

Министерството на вътрешните работи на Либерия бе домакин на втората мисия на Световната банка по проекта за реформа на управлението и трансформация на отчетността (GREAT), предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.
27.09.2025 05:45

ЛИНА: МВФ обеща да подкрепи реформите в държавните предприятия на Либерия, включително в борбата с корупцията

Международният валутен фонд (МВФ) обеща да подкрепи реформите и борбата с корупцията в държавните предприятия на Либерия след среща на високо равнище с Бюрото за държавни предприятия (БДП), предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.  Според

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:29 на 17.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация