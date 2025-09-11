ЛИНА: Европейският съюз и правителството на Либерия обявиха дата за съвместен бизнесфорум

Правителството на Либерия в партньорство с Европейския съюз (ЕС) определи дата за провеждане на бизнес форума Либерия-ЕС през 2026 г., чиято цел е да насърчи инвестициите, да подобри ефективността на търговията, да увеличи достъпа до пазара и да насърчи устойчивия растеж, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Форумът ще се проведе в Брюксел на 24 и 25 февруари 2026 г.

В изявление на редовната пресконференция на либерийското Министерство на информацията, културата и туризма, заместник-министър Даниел Сандо заяви, че Бизнес форумът „Либерия-ЕС 2026“ е повече от инвестиционно събитие. Според него той е врата към изграждането на устойчиви партньорства, които насърчават растежа, иновациите и устойчивостта в Либерия.

Форумът ще подчертае инвестиционните възможности в рамките на Програмата за приобщаващо развитие ARREST на Либерия - петгодишна стратегия за стимулиране на устойчив растеж и насочване на Либерия по пътя ѝ към статут на държава със средни доходи.

Бизнес форумът на ЕС е платформа, която обединява високопоставени политици, лица от частния сектор, новатори и партньори за развитие, които да проучат търговските и инвестиционните възможности между Европейския съюз и участващите страни.

Някои специфични области включват агробизнес, проучване на възможностите за търговия и инвестиции в селскостопански продукти и свързаните с тях сектори, възобновяема енергия, насърчаване на устойчиви енергийни решения, фармацевтика и засилване на търговията и инвестициите в тези сектори.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)