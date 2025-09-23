ЛИНА: Либерия ще бъде домакин на знакова морска конференция през 2025 г.

Либерия обяви готовността си да бъде домакин на Осмата конференция на Асоциацията на африканските морски администрации (AAMA) от 30 септември до 3 октомври 2025 г. в Монровия, предаде Либерийската новинарска агенция (ЛИНА).

Според изявление на Либерийската морска администрация - ЛиМА, от вчера конференцията има за цел да се справи с настоящите предизвикателства и да проучи новите възможности пред морската индустрия на Африка.

Това ключово международно морско събитие, според изявлението на ЛиМА, ще се проведе под наслов "Опазване на нашия океан, насърчаване на декарбонизацията в корабоплаването, проучване на потенциала на синята икономика на Африка“ и ще служи като платформа не само за споделяне на знания и опит, но и за участие в стратегически дискусии, които ще помогнат за оформянето на бъдещето на морския сектор на Африка.

В изявлението се добавя, че форумът ще определи приоритетите за сътрудничество, партньорство, развитие на способности и финансиране в съответствие с резолюциите на Седмата конференция и Общото събрание на AAMA, състояли се в Дар ес Салам, Танзания, през 2024 г.

Събитието ще събере африкански министри, морски компании, международни партньори, представители на частния сектор и лидери от индустрията, като се подчертава, че дискусиите ще се фокусират върху насърчаването и подобряването на морската безопасност и сигурност, защитата на морската среда, финансирането и управлението на синята икономика на Африка и укрепването на ролята на континента в световната търговия.

Изпълнителният директор на Либерийската морска администрация (ЛиМА), съветник Нето Зарзар Лиге-старши, определи предстоящата конференция като "значимо събитие, което ще промени морското бъдеще на Африка“. Той добави: "При океаните и моретата на Африка, които притежават неограничен потенциал, Осмата конференция на AAMA ще предостави платформа за решения, които са в съответствие с глобалните ангажименти, като същевременно насърчават стратегическия растеж на Африка, както е предвидено в Интегрираната морска стратегия на Африканския съюз до 2050 година“.

AAMA е международен орган, обединяващ правителствените институции, отговорни за морските въпроси на целия африкански континент. Той насърчава сътрудничеството с цел хармонизиране на политиките и разпоредбите, развитие на капацитета и обучението, както и е средство за овладяване на синята икономика на Африка.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)