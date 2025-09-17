ЛИНА: Либерийската агенция за приходите иска бюджетна подкрепа, за да подобри събирането на данъци

Либерийската агенция за приходите (ЛАП) призова да ѝ се заделят допълнителни бюджетни средства, за да подобри способностите за събиране на данъци, което на свой ред ще помогне за прилагането на националния годишен бюджет, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Призивът на ЛАП се основава на обществени проучвания, които показват големите загуби за приходното звено в резултат на липсата на логистична подкрепа, развитие на кадрите и други фактори.

Говорейки на редовна пресконференция в министерството на информацията, културата и туризма, генералният комисар на ЛАП Джеймс Дорбор Джала разкри, че редица фактори влияят на събирането на данъците, подчертавайки необходимостта да се предприемат необходимите действия.

Според него Либерия може да надхвърли очаквания бюджет от един милиард американски долара, ако бъдат заделени необходимите средства за ЛАП, а също така се подобрят техническите и способности.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)