ЛИНА: Правителството на Либерия определя като добра перспектива удължаването на настоящия визов режим на САЩ за либерийски граждани

Правителството на Либерия определи неотдавнашното удължаване на визовия режим на САЩ за либерийски граждани като добра перспектива и прозорец от възможности за либерийците, особено за бизнеса, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Според либерийския министър на информацията Джеролинмек Пиа, това действие определя броя на основните сделки, които човек може да осъществява със САЩ, и което ще осигури препитание на тези, които работят с частния сектор.

„Очаква се този ход да засили пътуванията, бизнеса и междуличностните връзки между Либерия и Съединените щати, като улесни либерийците да участват в търговията, туризма и други краткосрочни посещения без често подновяване на визите“, посочи министър Пиа.

Той заяви, че новият срок влиза в сила незабавно, удължавайки срока на валидност на визите B-1 (бизнес виза), B-2 (туристическа) и B1/B2 (комбинация от бизнес/туристическа) от 12 месеца на 36 месеца.

„Новата политика позволява многократно влизане в Съединените щати в рамките на тригодишния период на валидност“, добави Пиа.

Министърът на информацията на Либерия посочи, че това развитие е в съответствие с периода на визова реципрочност на Либерия с този на няколко други държави, подчертавайки продължаващия ангажимент на Вашингтон за насърчаване на по-силни двустранни отношения с Монровия.

В обръщение по време на редовния брифинг на министерството Джеролинмек Пиа заяви, че създаването на работни места е основно отговорност на частните институции, отбелязвайки, че с тази нова политика собствениците на бизнес ще могат да проучват новите възможности.

Агенция ЛИНА припомня, че правителството на Съединените щати обяви удължаване на валидността на документите за пребиваване за няколко категории немигрантски визи за граждани на Либерия.

