ЛИНА: Президентът на Либерия потвърди ангажимента си за засилване на мерките срещу ХИВ/СПИН в страната

Либерийският министър по президентските въпроси Самюъл Стевкуоа потвърди непоколебимия ангажимент на президента на Либерия Джоузеф Боакай за засилване на борбата срещу ХИВ/СПИН, подчертавайки, че администрацията на държавния глава остава решена да подкрепи Националната комисия за борба със СПИН (НКБС) за постигане на националните и глобалните цели, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Стевкуоа направи изявлението при срещата си с председателя на НКБС д-р Сесилия Нута в централата на Комисията в Монровия.

Той увери комисията в интереса на президента Боакай да гарантира, че ключови държавни институции, включително НКБС, получават вниманието и сътрудничеството, необходими за изпълнение на техните мандати.

Според Стевкуоа президентът възнамерява да направи необявени посещения в министерства, агенции и комисии, за да оцени тяхната работа, да засили координацията между агенциите и да разбере по-добре оперативните предизвикателства, пред които са изправени.

Министърът похвали управленския екип на НКБС за непрекъсната отдаденост, с която работи, въпреки ограничената бюджетна подкрепа, описвайки дейността на комисията като съществена за напредъка на правителствената програма ARREST, която дава приоритет на здравето, устойчивостта и социалната трансформация.

Д-р Нута изрази дълбока благодарност към президента Боакай за неговия постоянен ангажимент към борбата с ХИВ/СПИН, отбелязвайки, че подобно лидерство е жизненоважно за поддържане на напредъка на страната в намаляването на новите инфекции и подкрепата на живеещите с вируса.

Тя обаче посочи продължаващите ограничения във финансирането, причинени от замразяването на подкрепата от правителството на САЩ, което създава пропуски в оперативния капацитет на комисията.

Д-р Нута призова правителството за увеличаване на вътрешното финансиране, за да се поддържат настоящите постижения и да се ускорят усилията за постигане на глобалната цел за прекратяване на СПИН като заплаха за общественото здраве до 2030 г.

