Тръмп каза, че би било уместно САЩ да тестват ядрени оръжия, за да не изостават от другите

Николай Станоев
Американският президент Доналд Тръмп се качва на борда на своя самолет "Еър Форс 1" в Пусан, Южна Корея, за да отпътува за САЩ, 30 октомври 2025 г. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Пусан,  
30.10.2025 07:54
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили, предаде Ройтерс.

Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно да тества ядрени оръжия. Той не даде подробности.

Тръмп направи това изявление преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че страната му е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".

/ГИ/

