Подробно търсене

САЩ и Южна Корея огласиха подробности от споразумението си, в това число южнокорейски инвестиции в корабостроенето

Десислава Иванова
САЩ и Южна Корея огласиха подробности от споразумението си, в това число южнокорейски инвестиции в корабостроенето
САЩ и Южна Корея огласиха подробности от споразумението си, в това число южнокорейски инвестиции в корабостроенето
Президентът на САЩ Доналд Тръмп със своя колега И Дже-мьон при посещението си в Южна Корея, 29 октомври 2025 г. Снимка: Mark Schiefelbein/ АП
Вашингтон,  
14.11.2025 06:38
 (БТА)

САЩ и Южна Корея оповестиха подробности от споразумение, което включва одобрена от Вашингтон южнокорейска инвестиция от 150 милиарда долара в корабостроителния отрасъл, наред с инвестиция от още 200 млрд. долара съгласно сключен Меморандум за разбирателство, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Общото изявление бе направено във връзка със състоялата се през октомври среща между южнокорейския президент И Дже-мьон и американския му колега Доналд Тръмп, на която двамата договориха сделка, която ще намали американските вносните мита върху продуктите от Южна Корея от 25% на 15%.

"Тази сделка включва 150 млрд. долара одобрени от САЩ корейски инвестиции в корабостроителния сектор", се посочва в изявлението. В него се отбелязва, че САЩ са дали одобрение Южна Корея да строи ядрени щурмови подводници. Вашингтон ще работи в тясно сътрудничество със Сеул за покриване на изискванията за този проект, включително начините за осигуряване на гориво, се допълва в изявлението.

За търговско споразумение бе съобщено още на първата среща между Тръмп и И Дже-мьон през юли. В него се казваше, че Южна Корея се съгласява да инвестира стотици милиарди долари в американски проекти в замяна на по-ниски мита.

/ДИ/

Свързани новини

13.11.2025 08:41

Южна Корея призова САЩ за бързо официализиране на двустранното споразумение за сигурност и търговия от миналия месец

Южнокорейският външен министър Чо Хюн призова американския държавен секретар Марко Рубио да работи за бързото официализиране на подробностите от споразумението за сигурност и търговия, договорено от лидерите на Южна Корея и САЩ миналия месец, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.Рубио увери Чо, че ще обсъди с релевантните американски служби възможностите за улеснено публикуване на официалния документ, колкото е възможно по-скоро.
03.11.2025 15:05

Министърът на отбраната на САЩ посети демилитаризираната зона между двете Кореи преди разговори по въпроси на сигурността с южнокорейски представители

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети демилитаризираната зона, разделяща Южна и Северна Корея, в рамките на започналата му днес двудневна визита в Южна Корея за разговори по въпроси на сигурността, предаде Асошиейтед прес.  Хегсет и
03.11.2025 10:02

Министърът на отбраната на САЩ пристигна в Южна Корея за преговори относно разположените американски войници в страната

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет пристигна в Южна Корея днес за разговори, които се очаква да засягат целта на Вашингтон да преобразува ролята на американските войски в Корея на фона на нестабилност в областта на сигурността, като се очаква да посетят границата на демилитаризираната зона със Северна Корея, предаде Ройтерс.
30.10.2025 01:40

Тръмп заяви, че Южна Корея се е съгласила да плати 350 млрд. долара, за да бъдат намалени за нея американските мита

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита."Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.
29.10.2025 10:18

Южнокорейският президент нагости Тръмп с ястия, съчетаващи южнокорейски и американски традиции

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон нагости гостуващия му президент на САЩ Доналд Тръмп с блюда, съчетаващи южнокорейски и американски традиции, предаде Ройтерс. Към салатата на трапезата имаше дресинг, известен като „Дресинг на хилядата острова“,
29.10.2025 09:54

Южнокорейският президент иска от Тръмп страната му да има атомни подводници с конвенционално въоръжение

Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че се надява американският президент Доналд Тръмп да позволи на Южна Корея да разполага с гориво за атомни подводници, предаде Ройтерс. "Не възнамеряваме да строим подводници с ядрено оръжие, но тъй
29.10.2025 07:22

Тръмп заяви, че много скоро ще бъде финализирано търговско споразумение между САЩ и Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много скоро ще бъде финализирано търговско споразумение с Южна Корея, предадоха световните агенции. Той-пристигна по-рано днес в тази азиатска страна – последен етап от азиатската му обиколка, по време на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:35 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация