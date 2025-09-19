Подробно търсене

Варшава: Два руски изтребителя се приближиха до полска нефтена платформа

Пламен Йотински
Руски изтреБител МиГ-31. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Варшава,  
19.09.2025 23:04
 (БТА)

Два руски изтребителя са се приближили на ниска височина до полска нефтена платформа в Балтийско море, съобщиха полските гранични сили, предаде ДПА.

Изтребителите се приближиха до сондажната платформа "Петробалтик" на височина 150 метра, написа говорителка на вътрешното министерство в "Екс".

При това бе нарушена зоната за сигурност над платформата, съобщиха от граничната служба в "Екс".

"Полските въоръжени сили и други служби бяха уведомени."

Националната граница не е била нарушена, заяви говорителка на службата пред телевизия TVN24.

Нефтената платформа се намира в полската икономическа зона на Балтийско море, на около 70 километра северно от Ястарня.

Инцидентът беше съобщен часове след като Естония заяви, че нейното въздушно пространство е било нарушено от Русия. 

Според естонската армия, три изтребителя МИГ-31 са навлезли без разрешение в въздушното пространство близо до остров Вайндло в Балтийско море  и са останали там общо 12 минути. 

Миналата седмица най-малко 19 руски дрона са навлезли в полското въздушно пространство и са били свалени от полските и НАТО сили. Инцидентът е първият случай, в който руски дронове са свалени от НАТО сили.

/ПЙ/

Свързани новини

19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.
19.09.2025 21:14

Естония поиска консултации по Член 4 от договора за НАТО заради руските изтребители

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал. Естонското правителство съобщи днес, че три руски
19.09.2025 19:09

Изтребители на НАТО са прехванали руски бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, заявиха от алианса

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.

