Украински безпилотни летателни апарати са поразили няколко станции за пренос на суров петрол, които участват в руския износ през черноморското пристанище в град Новоросийск в Краснодарски край, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Представителят на ССУ заяви пред Ройтерс, че станциите за пренос на суров петрол, които са част от петролопровода "Куйбишев-Тихорецк" и се намират на територията на Волгоградска и Самарска област, са били ударени по време на атаките. Той заяви, че "работата по блокиране на паричните потоци ще продължи".