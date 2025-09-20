Подробно търсене

Украински дронове поразиха няколко руски станции за пренос на суров петрол във Волгоградска и Самарска област

Симеон Томов
Украински войници пускат натоварен с експлозиви дрон срещу вражеските позиции на фронтовата линия в Харковска област (12.09.2025 г.). Снимка: АП/ Andrii Marienko
Киев ,  
20.09.2025 17:56
 (БТА)
Украински безпилотни летателни апарати са поразили няколко станции за пренос на суров петрол, които участват в руския износ през черноморското пристанище в град Новоросийск в Краснодарски край, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ). 

Представителят на ССУ заяви пред Ройтерс, че станциите за пренос на суров петрол, които са част от петролопровода "Куйбишев-Тихорецк" и се намират на територията на Волгоградска и Самарска област, са били ударени по време на атаките. Той заяви, че "работата по блокиране на паричните потоци ще продължи". 

 

 

