Двама цивилни са убити при украински атаки срещу Белгородска област и още един в окупираната част от Запорожка област, съобщиха местните власти

Алексей Маргоевски
Пожарникар гаси поразена от украински ракетен обстрел кола в руския град Белгород, 1 септември 2024 г. Снимка: канал в "Телеграм" на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков
Москва,  
21.09.2025 14:46
 (БТА)
Двама цивилни бяха убити при украински атаки срещу граничещата с Украйна руска Белгородска област, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Един мъж е загинал в село Ракитное при удар с дрон, а една жена е била убита при артилерийски обстрел на къща в Шебекино, написа в "Телеграм" областният губернатор Вячеслав Гладков.

Петима души са били ранени при различни атаки, добави губернаторът.

Един цивилен е загинал и още трима са били тежко ранени вследствие на украински обстрел на жилищен район в град Василивка в контролираната от Москва част от Запорожка област, съобщи в "Телеграм" назначеният от Русия губернатор Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.

   

/АМ/

