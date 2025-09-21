Подробно търсене

Кремъл заяви, че Великобритания е предводител на „лагера на привържениците на войната“ в Украйна

Виктор Турмаков
Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл. Снимка: Maxim Shemetov/Pool via AP
Москва,  
21.09.2025 14:01
 (БТА)
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Великобритания е един от предводителите на лагера, който иска войната в Украйна да продължи, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше наскоро във Великобритания. Тя е един от предводителите на лагера на привържениците на войната“, каза Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

Същевременно Песков заяви, че руският президент Владимир Путин запазва интерес и откритост да разреши ситуацията в Украйна чрез преговори и разчита да продължи работата със САЩ на това направление.

„Разчитаме, че САЩ и лично президентът Тръмп ще положат усилия, за да помогнат за това“, заяви Песков, цитиран от ТАСС. Същевременно той допусна, че във Великобритания са разказали на Тръмп за плановете за оказване на натиск спрямо Русия и за приемане на допълнителни санкции срещу нея.

Според Песков опитите на страните от Запада да увеличат натиска няма да проработят и няма да помогнат на опитите за прекратяване на войната.

