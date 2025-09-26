Русия разшири списъка с британски граждани с издадена забрана за влизане в страната заради "конфронтационния курс" на Лондон за Украйна

Русия разшири днес списъка с британски граждани с издадена забрана за влизане в страната в отговор на "конфронтационния курс" на Лондон за Украйна и "циничните антируски авантюри", предаде Ройтерс.

Санкционираните седем човека са един депутат, служители на британското външно министерство, експерти от мозъчни тръстове и граждани на трети държави, работещи за британски институции.

"За да удължат живота на понасящия едно поражение след друго "украински проект", през изминалите няколко дни в ход са пуснати проверените от британците инструменти за промиване на мозъци: пореден епизод на антируска шпиономания, фантазии за уж надвиснала над Европа "военна заплаха", обявени с патос икономически ограничения, които в действителност удрят основно по британската икономика", се посочва в изявление на руското външно министерство, цитирано от ТАСС.

"Лондон продължава редовно да финансира цинични антируски авантюри във вреда на влошаващата се социално-икономическа, а като резултат и на вътрешнополитическата ситуация в страната", се допълва в изявлението.

"Бихме искали отново да подчертаем, че всякакви усилия на британската страна в опит да дискредитира и да "изолира" Русия, включително в контекста на войната в Украйна, ще получат непременно решителен и твърд отговор от наша страна. Работата по разширяването на руския "черен" списък, обусловена от запазването на деструктивната британска политика за ескалация на напрежението в Европа и по света ще бъде продължена", се отбелязва в изявлението.