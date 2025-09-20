Подробно търсене

НАТО ще използва турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух

Петър Къдрев
НАТО ще използва турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух
НАТО ще използва турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух
Руски дрон тип "Шахед" над Киев. Снимка: Evgeniy Maloletka, AP / архив
Берлин,  
20.09.2025 18:25
 (БТА)
Етикети

Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, предаде ДПА.

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция. Целта е началното обучение за започне още през следващата седмица.

Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.

Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.

/ВТ/

Свързани новини

20.09.2025 18:12

Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство

Талин днес отхвърли твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА. Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според
20.09.2025 07:01

Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна; операцията приключи след края на атаката

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна, предаде Ройтерс.
19.09.2025 23:31

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО, заявиха от МВнР

Днешното нарушаване на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е поредната безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това се посочва в публикация на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“.
19.09.2025 18:21

ЕС нарече „извънредно опасна провокация“ навлизането на руски изтребители в естонското въздушно пространство

Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония от три руски изтребителя е „извънредно опасна провокация“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:38 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация