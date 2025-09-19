Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО, заявиха от МВнР

Днешното нарушаване на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е още една безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това се посочва в публикация на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“.

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Този модел на дестабилизиращи действия трябва да приключи, пише още в публикацията на българското външно министерство. От МВнР посочват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Стоим твърдо до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност, добавят от ведомството.