Никол Николова
Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО, заявиха от МВнР
На снимката: сградата на Министерство на външните работи. Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
19.09.2025 23:31
Днешното нарушаване на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е още една безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това се посочва в публикация на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“. 

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Този модел на дестабилизиращи действия трябва да приключи, пише още в публикацията на българското външно министерство. От МВнР посочват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Стоим твърдо до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност, добавят от ведомството.

