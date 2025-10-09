Подробно търсене

Тръмп заяви, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет, че няма мнение относно решението за две държави и че е готов да работи с Иран

Светослав Танчев
Тръмп заяви, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет, че няма мнение относно решението за две държави и че е готов да работи с Иран
Тръмп заяви, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет, че няма мнение относно решението за две държави и че е готов да работи с Иран
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори днес на заседание на кабинета в Белия дом. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
09.10.2025 21:19
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет и ще го направи, ако бъде помолен от официални лица там, предаде Ройтерс.

"Те ме помолиха да се обърна към Кнесета и... аз се съгласих, ако те искат това", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом по време на заседание на кабинета.

Президентът на САЩ каза също така, че няма мнение относно възможността за решение с две държави след прекратяването на огъня и подписването на споразумението за заложниците между Израел и "Хамас" и ще се съобрази с окончателно договореното, каквото и да бъде то.

"Нямам мнение. Ще се съглася с това, което те са договорили", заяви Тръмп. По въпроса какво могат да очакват палестинците, той добави: "Ще създадем нещо, където хората да могат да живеят... Ще създадем по-добри условия за населението".

Тръмп каза още, че неговата администрация ще работи с Иран и би искал да види как те успяват да възстановят страната си. Той отбеляза, че Техеран е потвърдил, че подкрепя
примирието между Израел и "Хамас" и споразумението за заложниците.

/ДИ/

Свързани новини

09.10.2025 20:32

Тръмп заяви, че заложниците в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници в ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник, като се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.
09.10.2025 19:35

Освобождаването на заложниците трябва да сложи край на войната, заяви израелският външен министър

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници трябва да сложи край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.
09.10.2025 18:24

Мелони заяви, че постигането на споразумение между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, че той е предложил този план, предаде
09.10.2025 17:47

Нетаняху предложи Тръмп за Нобелова награда за мир

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес.
09.10.2025 15:51

Арабски страни приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства приветстваха сделката за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа, похвалиха ролята на президента на САЩ Доналд Тръмп и на посредниците и изразиха надежда, че споразумението ще доведе до облекчаване на страданията на палестинците, възстановяване на сигурността и стабилността и справедлив и всеобхватен мир въз основа на решение с две държави, предаде ДПА, като се позова на изявления на двете арабски страни.
09.10.2025 14:55

Египетският президент нарече споразумението между Израел и "Хамас" "триумф на волята за мир над логиката на войната"

Светът стана свидетел на исторически момент, който въплъщава триумфа на волята за мир над логиката на войната, заяви президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси в публикация в официалния си профил във "Фейсбук" във връзка с дългоочакваното споразумение между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа и размяна на израелски заложници и палестински затворници.
09.10.2025 12:46

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" се съгласиха да преустановят бойните действия в ивицата Газа, за да бъдат освободени всички останали заложници в замяна на пускането на свободата на голям брой палестински затворници, като приеха елементи от мирния план, предложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.
09.10.2025 11:16

Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението за Газа

Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението за ивицата Газа, сключено между Израел и "Хамас" и заяви, че се надява то да доведе до създаването на палестинска държава, предаде Франс прес. Абас "приветства обявеното от американския
09.10.2025 10:38

Израелската армия заяви, че се подготвя да изтегли силите си в Газа на нови позиции в съответствие с плана "Тръмп"

Израелската армия заяви, че се готви да предислоцира войските си, намиращи се в ивицата Газа, след като Израел и "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня, целящо освобождаването на заложниците, предаде Франс прес. "Армията започна
09.10.2025 09:53

АФП: Войната в Газа – хронологията след атаката от 7 октомври на "Хамас" срещу Израел

Очаква се споразумението по първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа да бъде подписано в 12 ч. израелско време (и българско), предаде Ройтерс.

Към 22:03 на 09.10.2025 Новините от днес

