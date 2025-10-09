Тръмп заяви, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет, че няма мнение относно решението за две държави и че е готов да работи с Иран

site.btaТръмп заяви, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет, че няма мнение относно решението за две държави и че е готов да работи с Иран
Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че е съгласен да говори пред израелския Кнесет и ще го направи, ако бъде помолен от официални лица там, предаде Ройтерс.
"Те ме помолиха да се обърна към Кнесета и... аз се съгласих, ако те искат това", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом по време на заседание на кабинета.
Президентът на САЩ каза също така, че няма мнение относно възможността за решение с две държави след прекратяването на огъня и подписването на споразумението за заложниците между Израел и "Хамас" и ще се съобрази с окончателно договореното, каквото и да бъде то.
"Нямам мнение. Ще се съглася с това, което те са договорили", заяви Тръмп. По въпроса какво могат да очакват палестинците, той добави: "Ще създадем нещо, където хората да могат да живеят... Ще създадем по-добри условия за населението".
Тръмп каза още, че неговата администрация ще работи с Иран и би искал да види как те успяват да възстановят страната си. Той отбеляза, че Техеран е потвърдил, че подкрепя
примирието между Израел и "Хамас" и споразумението за заложниците.
/ДИ/
