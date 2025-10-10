Председателят на Кнесета покани Тръмп да произнесе реч в израелския парламент

Председателят на израелския парламент покани американския президент Доналд Тръмп да произнесе реч в Кнесета по време на планираното си посещение в Близкия изток, съобщи ДПА.

Амир Охана заяви, че за него е "голяма чест и привилегия" да покани Тръмп да произнесе официална реч пред нацията пред Кнесета.

"Израел очаква президента на мира", написа Охана в "Екс", наричайки Тръмп 4най-големия приятел и съюзник на еврейския народ в съвременната история".

Тръмп посочи, че планира да пътува до Близкия изток "много скоро", вероятно в неделя.

Израел и палестинската групировка "Хамас" постигнаха първоначално споразумение в четвъртък сутринта като част от усилията за прекратяване на конфликта в Газа. Споразумението, постигнато с посредничеството и на САЩ, включва освобождаването на всички заложници и оттеглянето на израелските войници до договорена линия в Газа.