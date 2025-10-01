Лидерите на ЕС се събират в Копенхаген, за да обсъдят европейската отбрана и подкрепата за Украйна

Европейските лидери ще се срещнат днес в Копенхаген за неформални разговори, фокусирани върху отбраната и войната в Украйна, съобщи ДПА.

Очаква се те да обсъдят укрепването на общите отбранителни способности на ЕС, подкрепата за източноевропейските страни, граничещи с Русия, както и предоставянето на допълнителна помощ на Украйна.

България ще бъде представена на срещата от министър-председателя Росен Желязков.

Срещата в Копенхаген започва на фона на няколко случая, при които неидентифицирани дронове бяха забелязани да прелитат над летища и военни обекти в Дания. Скандинавската страна оцени навлизането на дронове във въздушното ѝ пространство като "хибридна атака".

През септември три руски изтребителя навлязоха в естонското въздушно пространство, а голям брой руски дронове проникнаха в полското въздушно пространство.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща описа инцидентите като "сурово напомняне, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си".



Европейските лидери ще дискутират също така изграждането на "стена срещу дронове" - инициатива за подобряване на въздушната отбрана на ЕС срещу безпилотни летателни апарати.

Те ще обсъдят и възможностите за отпускане на допълнителна помощ на Киев от замразените руски активи. Разговорите вероятно ще обхванат и амбициите на Украйна за присъединяване към ЕС.



Европейският съюз е под натиск да действа по-бързо по отношение на отбраната си след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, което постави под въпрос ангажимента на Вашингтон да подкрепи Украйна и да укрепи архитектурата на сигурността в Европа.

В Копенхаген утре десетки европейски лидери ще присъстват на срещата на върха на така наречената Европейска политическа общност - форум, чиято цел е да насърчава политическия диалог и сътрудничеството извън 27-те членки на ЕС.