Ройтерс: Германия планира да лекува по 1000 ранени войници на ден в случай на конфликт с Русия

Германските въоръжени сили планират как да лекуват потенциално 1000 ранени войници на ден, ако избухне мащабен конфликт между НАТО и Русия, и на фона на дългогодишните предупреждения от страна на алианса, че Москва може да е в състояние да започне атака през 2029 г., съобщи Ройтерс.

Москва отхвърли всякакви предположения, че се подготвя за война със западния военен алианс, но последните нахлувания на руски самолети и дронове в територията на НАТО породиха опасения от ескалация, посочва Ройтерс.

Главният военен лекар на Германия Ралф Хофман заяви, че броят на ранените войници в евентуален конфликт ще зависи от интензивността на сраженията и от това кои военни части са замесени.

"Реалистично погледнато, става дума за около 1000 ранени войници на ден", заяви той в интервю за Ройтерс.

Европейските въоръжени сили, включително и медицинските им служби, засилиха подготовката си за евентуален конфликт с Москва след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Германия също постоянно адаптира медицинското си обучение, включвайки поуките от войната в Украйна.

"Характерът на войната се промени драстично в Украйна“, каза Хофман, цитирайки преминаването от огнестрелни рани към рани от взривове и изгаряния, причинени от дронове и безпилотни оръжия.

Украинските войници описват коридора, изпълнен с дронове, който обхваща около 10 км от двете страни на фронтовата линия, като "зона на смъртта", тъй като дистанционно пилотираните дронове, разположени от двете страни, могат бързо да засичат и неутрализират целите.

"Украинците често не могат да евакуират ранените си достатъчно бързо, тъй като дроновете бръмчат навсякъде над главите им“, каза Хофман, подчертавайки необходимостта от продължителна стабилизация на ранените войници – понякога в продължение на часове – на фронтовата линия.

Хофман каза, че са необходими гъвкави транспортни възможности за ранените войници, като отбеляза, че Украйна е използвала болнични влакове. По тази причина германската армия обмисля болнични влакове и автобуси и разширява медицинската евакуация по въздух, каза той.

Ранените ще преминат първоначално лечение на фронтовата линия, преди да бъдат транспортирани обратно в Германия за грижи предимно в граждански болници, добави Хофман.

Той оцени, че са необходими приблизително 15 000 болнични легла от общия капацитет на германските болници от до 440 000.

Наброяващата 15 000 души медицинска служба на германската армия ще бъде разширена, за да отговори на бъдещите нужди, добави Хофман.