Треньорът на Арда Александър Тунчев: "Трябва хората с по-голям опит да поведат останалите"

Треньорът на Арда Александър Тунчев сам не може да намери обяснение на какво се дължат проблемите на тима му, който загуби днес от Септември.

"Не мога да си обясня какво става. Като цяло разполагаме с добри футболисти, тренираме добре, но когато дойде мачът, не се получава нищо. Стари слабости - допускаме гол, не вкарваме. През второто полувреме бе друга ситуацията - създадохме положения, но недостатъчно, за да отбележим гол", коментира той.

"Прекалено малко създаваме, допускаме лесни голове. След днешното поражение се оказваме в тежка ситуация. Ще преспим, ще разсъждаваме, но след три дни има друг мач. Трябва хората с по-голям опит да поведат останалите. Далеч съм от мисълта да се крия. Ако аз съм проблемът, съм готов веднага да говоря с президента", завърши Александър Тунчев.