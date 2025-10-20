Видео от сватбата на дъщеря на висш ирански представител предизвика възмущение

Подробно търсене

Илюстративна снимка от стария пазар в Техеран. Снимка: AP/Vahid Salemi
Техеран,  
20.10.2025 19:39
 (БТА)

Видео от очевидно разкошната сватба на дъщерята на висш ирански стратег и консултант по отбраната предизвика възмущение сред членовете на консервативния лагер в Ислямската република, предаде ДПА.

Клипът, публикуван в социалните мрежи, показва Али Шамхани, който води дъщеря си, облечена в булчинска рокля с открити рамене, през сватбената зала. Кадрите са заснети през април.

Те явно показват зоната, запазена за жените, в която бащата на булката и младоженецът влизат за кратко по време на традиционните ирански сватби.

Американската журналистка с ирански произход от в. "Ню Йорк Таймс" Фарназ Фасихи изрази изненадата си в приложението "Екс".

"Удивителни кадри, показващи двойнствения живот на високопоставен ирански служител, Али Шамхани", написа журналистката.

Фасихи добави: "На пищната сватба на дъщеря му няма и следа от строгите ислямски практики и благочестие, които проповядват". Публикацията показва видео кадри на булката и баща ѝ, както и на други гости.

Иранските консерватори остро разкритикуваха кадрите и самия Шамхани. "Осъзнават ли тези отговорни лица социалното си положение и своето частно и публично поведение", запита коментатор на местна телевизия.

"И съобразяват ли се те самите с религиозните граници между мъжете и жените, които очакват обществото да спазва", продължи той.

Разкошната церемония в страна, потънала в икономическа криза, предизвика също така и много критики в интернет, отбелязва ДПА.

