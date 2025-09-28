Подробно търсене

Атанаси Петров
Нови дронове са били забелязани над военни обекти в Дания, съобщи датската армия
Датската полиция бе разположена в близост до летището в Копенхаген, след като над аеропорта прелетяха дронове, 23 септември 2025 г. Снимка: Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
28.09.2025 14:42
 (БТА)

Нови дронове са били забелязани над военни обекти в Дания през изминалата нощ, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на датската армия. 

"Въоръжените сили потвърждават, че през нощта са забелязани дронове над няколко обекта. Бяха предприети няколко мерки", се посочва в съобщението, без да се дават подробности за случаите и за реакцията на армията.

През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие. Датските медии съобщиха, че през изминалата нощ не е било затворено нито едно летище.

Вчера датската армия отново заяви, че неидентифицирани дронове са били забелязани над "няколко военни обекта" в нощта срещу събота, но отказа да разкрие повече подробности. Полицията потвърди, че един или два дрона са били забелязани в петък вечерта в близост до най-голямата военна база в страната, където се намират всички хеликоптери на въоръжените сили, системите за наблюдение на въздушното пространство и школата за пилоти.

НАТО засили бдителността си в Балтийско море след тези случаи. Засилените мерки включват разполагането на множество платформи за разузнаване, наблюдение, както и поне една фрегата за противовъздушна отбрана на запад от Русия, заяви говорителят на алианса Мартин О'Донъл.

Следващата седмица в Копенхаген ще се проведе двудневна среща на върха на Европейския съюз, на която ще се съберат държавните и правителствени ръководители. 

/ВД/

Свързани новини

28.09.2025 13:41

Литва призова да се използва експертният опит на Украйна в борбата с дроновете, след като събра 1 милион евро за Киев и откри своя база там

Литва демонстрира активност на източния фланг на НАТО през изминалата седмица в контекста на руската заплаха за региона на Балтийско море след навлизането на бойни самолети и дронове във въздушното пространство на Полша, Естония и Дания.
27.09.2025 16:31

Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база

Норвежката армия съобщи, че разследва „възможни наблюдения с дронове“ над най-голямата си военна база, където са разположени изтребителите ѝ Ф-35, предаде Франс прес, цитирайки военен говорител.

