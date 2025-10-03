Подробно търсене

Висок риск от саботаж срещу датските въоръжени сили, посочва разузнаването

Пламен Йотински
Висок риск от саботаж срещу датските въоръжени сили, посочва разузнаването
Висок риск от саботаж срещу датските въоръжени сили, посочва разузнаването
Танкове "Леопард" 2А7 на датската армия участват във военни маневри в Естония. Снимка: AP/Pavel Golovkin
Копенхаген,  
03.10.2025 11:44
 (БТА)

Има висок риск от саботаж срещу датските въоръжени сили, заяви директорът на датската разузнавателна служба Томас Аренкил, цитиран от Ройтерс.

Появата на дронове миналата седмица доведе до временно затваряне на шест датски военни и граждански летища, което премиерът Мете Фредериксен определи като хибридна атака срещу страната.

Според Аренкил, датската разузнавателна служба оценява, че Русия в момента води хибридна война срещу скандинавската страна, както и срещу Запада.

"Това означава, че Русия използва военни средства, включително по агресивен начин, за да ни окаже натиск, без да преминава границата към въоръжен конфликт“, заяви Аренкил пред
репортери.

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен заяви, че няма пряка военна заплаха срещу страната му.

/ВС/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:54 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация