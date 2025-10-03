Висок риск от саботаж срещу датските въоръжени сили, посочва разузнаването

Има висок риск от саботаж срещу датските въоръжени сили, заяви директорът на датската разузнавателна служба Томас Аренкил, цитиран от Ройтерс.

Появата на дронове миналата седмица доведе до временно затваряне на шест датски военни и граждански летища, което премиерът Мете Фредериксен определи като хибридна атака срещу страната.

Според Аренкил, датската разузнавателна служба оценява, че Русия в момента води хибридна война срещу скандинавската страна, както и срещу Запада.

"Това означава, че Русия използва военни средства, включително по агресивен начин, за да ни окаже натиск, без да преминава границата към въоръжен конфликт“, заяви Аренкил пред

репортери.

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен заяви, че няма пряка военна заплаха срещу страната му.