Подробно търсене

НАТО ще засили бдителността в Балтийско море след инцидентите с дронове в Дания

Пламен Йотински
НАТО ще засили бдителността в Балтийско море след инцидентите с дронове в Дания
НАТО ще засили бдителността в Балтийско море след инцидентите с дронове в Дания
Знамената на страните членки на НАТО пред главната квартира на алианса в Брюксел. Снимка:AP/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
27.09.2025 21:21
 (БТА)

НАТО днес заяви, че ще "повиши бдителността с нови ресурси в региона на Балтийско море" след неотдавнашните инциденти с дронове в Дания, съобщи Ройтерс.

В изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс, алиансът заяви, че новите ресурси включват "платформи за разузнаване, наблюдение и разпознаване и поне една фрегата за противовъздушна отбрана".

На 23 септември от диспечерската служба на летището в Копенхаген съобщиха за временно затваряне на летището. По-късно беше съобщено, че летището е възобновило работата си, но бяха пренасочени най-малко 31 полета заради появилите се дронове. Полицията на Дания информира, че не разполага с данни за това кой е управлявал безпилотните летателни апарати.

/ПЙ/

Свързани новини

27.09.2025 16:31

Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база

Норвежката армия съобщи, че разследва „възможни наблюдения с дронове“ над най-голямата си военна база, където са разположени изтребителите ѝ Ф-35, предаде Франс прес, цитирайки военен говорител.
26.09.2025 21:15

Дания приема предложените от Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на ЕС другата седмица

Дания приема предложените от съседна Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на Европейския съюз, която ще се състои в Копенхаген следващата седмица, обяви датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:26 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация