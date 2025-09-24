Подробно търсене

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви германският министър на отбраната

Николай Джамбазов
Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви германският министър на отбраната
Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви германският министър на отбраната
Германският министър на отбраната Борис Писториус. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Берлин,  
24.09.2025 19:01
 (БТА)

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА.

"Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското въздушно пространство, както и прелитането над германска военна фрегата в Балтийско море в рамките само на дни показва ясно, че Русия буквално подлага на тест държавните граници, включително и тези на страни от НАТО, с още по-голяма честота и интензивност", заяви Писториус.

Правейки тези изявления, Писториус призова германските депутати да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 г.

Според министъра руският президент Владимир Путин "възнамерява да провокира страните членки на НАТО и да се възползва от слабостите на Алианса, но греши, тъй като НАТО реагира на провокациите единодушно и решително, но същевременно и с необходимата уравновесеност, което е особено важно тези дни".

/ГГ/

Свързани новини

24.09.2025 18:16

Дания разследва възможно руско вмешателство в случая с дроновете в Копенхаген

Датските власти все още разследват кой би могъл да управлява дроновете, навлезли във въздушното пространство над летището в Копенхаген, което остана блокирано четири часа и отмени 100 полета, предаде ДПА. Местни медии подозират възможна руска
23.09.2025 13:52

Русия носи пълна отговорност за случаите на нарушаване на европейското въздушно пространство, заяви НАТО

НАТО съобщи, че Североатлантическият съвет е заседавал тази сутрин по искане на Естония, съгласно член 4 от Вашингтонския договор, за да се консултира и категорично да осъди опасното нарушение на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:14 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация