Макрон каза, че НАТО трябва да отговори по-строго в случай на "нови руски провокации", но без да сваля самолети

Любомир Мартинов
Еманюел Макрон. (AP Photo/Angelina Katsanis)
Ню Йорк,  
24.09.2025 20:21
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че страните от НАТО трябва да реагират по-строго в случай на нови провокации от страна на Русия, по-конкретно във въздушното пространство на Източна Европа. Той каза това в интервю за телевизия Франс 24 и Радио Франс Eнтернасионал (Ер Еф И).

"Ако някой ви провокира отново, трябва да реагирате по малко по-твърд начин", каза Макрон в Ню Йорк, където участва в Общото събрание на ООН.

Но според него не трябва да се открива огън при тези действия на руската армия. По този въпрос влезе в противоречие с американския президент Доналд Тръмп, отбеляза АФП. Вчера Тръмп отговори утвърдително на журналистически въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство.

Според френския държавен глава колективната реакция на НАТО след няколкото нахлувания на руски дронове в нейното въздушно пространство до този момент е била пропорционална.

Дания беше принудена в понеделник да затвори летището в Копенхаген заради прелитане на безпилотни апарати с неизвестен произход. По-рано този месец Полша, Румъния и Естония съобщиха, че въздушното им пространство е било нарушено от руски дронове.

 

/ГГ/

Свързани новини

24.09.2025 19:01

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви германският министър на отбраната

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА. "Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското
24.09.2025 18:16

Дания разследва възможно руско вмешателство в случая с дроновете в Копенхаген

Датските власти все още разследват кой би могъл да управлява дроновете, навлезли във въздушното пространство над летището в Копенхаген, което остана блокирано четири часа и отмени 100 полета, предаде ДПА. Местни медии подозират възможна руска

Към 20:48 на 24.09.2025 Новините от днес

