Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база, съобщи датската полиция

Валерия Динкова
Мобилен радар е разположен край датски военен обект в Амагер, 26 септември 2025 г. Снимка: Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
27.09.2025 12:10
 (БТА)

Неидентифицирани дронове са забелязани снощи да летят над най-голямата военна база на Дания, съобщи днес датската полиция, цитирана от Франс прес.

"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

Това е поредният подобен инцидент, след като през седмицата дронове бяха засечени да летят над няколко летища на страната, припомня АФП.

/АГ/

Свързани новини

26.09.2025 21:15

Дания приема предложените от Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на ЕС другата седмица

Дания приема предложените от съседна Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на Европейския съюз, която ще се състои в Копенхаген следващата седмица, обяви датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.
26.09.2025 19:11

Германска провинция разследва прелитания на дронове за възможен шпионаж

Министерството на вътрешните работи на германската провинция Шлезвиг-Холщайн заяви, че снощи е било засечено прелитане на дронове, което се разследва като възможен шпионаж и саботаж, предаде Ройтерс.
26.09.2025 17:26

Дания няма планове да задейства член 4 от Северноатлантическия договор, заяви Копенхаген

Дания няма намерение да задейства член 4 от Северноатлантическия договор след нахлуването на безпилотни летателни апарати в близост до граждански и военни обекти, довело до затварянето на въздушното пространство на страната тази седмица, предаде
26.09.2025 02:40

Летището на датския град Олборг бе затворено заради дронове за втора поредна нощ

Летището на датския град Олборг бе затворено заради засечени дронове за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се за безпилотните летателни апарати на уебсайта за проследяване на полети "Флайт Радар 24" (FlightRadar24).

