Подробно търсене

Летището на датския град Олборг бе затворено заради дронове за втора поредна нощ

Иво Тасев
Летището на датския град Олборг бе затворено заради дронове за втора поредна нощ
Летището на датския град Олборг бе затворено заради дронове за втора поредна нощ
Пътници на входа на летището на датския град Олборг, 25 септември 2025 г. Снимка: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
26.09.2025 02:40
 (БТА)

Летището на датския град Олборг бе затворено заради засечени дронове за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се за безпилотните летателни апарати на уебсайта за проследяване на полети "Флайт Радар 24" (FlightRadar24).

Самолетът, извършващ полет Kl1289 от Амстердам, се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен. Аерогарата на датската столица бе затворена заради дронове по-рано тази седмица. 

Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), обяви полицията. Летището се е върнало към обичайния си работен режим в 00:35 ч. датско време (01:35 българско).

/ИТ/

Свързани новини

25.09.2025 19:33

Дания е свързала полетите на дронове на летищата ѝ с „държавен актьор“, каза латвийският външен министър; Русия отрече да е свързана

Дания е информирала съюзниците си от НАТО, че полетите на дронове, заради които бе спряна работата на две летища, са били свързани с неуточнени „държавни актьори“, заяви днес министърът на външните работи на Латвия Байба Браже, цитирана от Ройтерс.
25.09.2025 17:53

Датски служители смятат, че прелитането на дронове над четири датски летища цели да всее страх и разделение

Дронове прелетяха над четири датски летища през изминалата нощ, което е поредният случай на необяснима дейност на дронове, която предизвика опасения за сигурността в Северна Европа на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес.
25.09.2025 10:35

Летищата в Западна Дания възобновиха тази сутрин работа, след като бяха затворени заради неидентифицирани дронове през нощта

Летищата в Западна Дания днес възобновиха рано тази сутрин работа, след като бяха затворени в продължение на часове заради неидентифицирани дронове, летящи във въздушното им пространство през нощта, предаде Ройтерс.
25.09.2025 00:28

Датското летище Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, показва сайтът FlightRadar

Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, се казва в публикация в Екс на услугата за следене на самолетни полети "Флайт Радар" (FlightRadar), цитирана от Ройтерс. Три полета за Олборг са отклонени към

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:28 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация