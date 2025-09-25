Датски служители смятат, че прелитането на дронове над четири датски летища цели да всее страх и разделение

Дронове прелетяха над четири датски летища през изминалата нощ, което е поредният случай на необяснима дейност на дронове, която предизвика опасения за сигурността в Северна Европа на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен определи инцидентите като "хибридна атака", тъй като всички прелитания са станали приблизително по едно и също време. Не е ясно кой стои зад инцидентите, но Лун Поулсен заяви, че зад "системните" прелитания изглежда стои "професионалист". Министърът не предостави повече подробности на днешната пресконференция.

Властите заявиха, че няма опасност за хората.

Целта на прелитанията е да се всее страх и разделение, заяви днес датският министър на правосъдието Петер Хумелгор и добави, че страната ще потърси допълнителни начини за неутрализиране на дронове, включително предлагане на законодателство, което да позволи на собствениците на инфраструктура да ги свалят.

Полетите бяха спрени за няколко часа на летището в Олборг в северната част на Дания, което служи и като военна база. Дроновете бяха забелязани малко преди 22:00 ч. вчера и изчезнаха малко преди 1:00 ч. днес.

Засегнати бяха още три летища - в Есберг, Сондерборг и Скридструп. В Скридструп има военна база, в която се намират някои от изтребителите на датската армия.

Дроновете изглежда са летели около летищата с включени светлини, но властите са решили да не се опитват да ги свалят, съобщи полицията.

Допълнителни подробности засега не се съобщават.

Поредните инциденти с дронове станаха само няколко дни след подобен инцидент на летището в Копенхаген, извършен, по думите на полицията, от "вещ извършител".

Дроновете в Копенхаген блокираха полетите в датската столица за часове в понеделник вечерта, което предизвика опасения, че Русия може да стои зад прелитането над най-голямото летище в Скандинавия.

Макар че не стана ясно кой стои зад прелитанията, датският министър-председател Мете Фредериксен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте заявиха, че не може да се изключи участието на Русия. Дания, която вече е застрашена заради близостта си до Русия, ще се присъедини към група европейски държави утре, за да обсъди плановете на Европейския съюз за "стена срещу дронове".

Фредериксен определи инцидента в Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датската критична инфраструктура досега".

Руското посолство в Дания отхвърли днес твърденията за руско участие в инцидентите с дроновете, посочва АП.