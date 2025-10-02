Свалянето на руските самолети щеше да бъде грешка, заяви главнокомандващият естонската въоръжени сили

Ръководителят на естонските въоръжени сили защити отговора срещу руското нарушаване на въздушното пространство на страната му, като заяви, че решението за сваляне самолети, каквито предложения се появиха, би било стратегическа грешка, предаде ДПА.

"Продължавам да смятам, че щеше да бъде стратегическа грешка, ако ги бяхме свалили тогава. Последиците за нас щяха да бъдат по-лоши от дипломатическия успех, който ние постигнахме, като разрешихме този инцидент. Много от нашите съюзници вероятно няма да разберат подобна стъпка", заяви Андрус Мерило в интервю за естонска телевизия, излъчено късно снощи.

Според Естония три руски военни самолета МИГ-31 са летели незаконно във въздушното пространство на страната над Балтийско море в продължение на 12 минути на 19 септември.

Естония поиска извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците си в НАТО, за да бъде обсъдено това нарушение на въздушното пространство. В последващо изявление НАТО предупреди Русия за възможно използване на сила при отговора на бъдещи нарушения.

Инцидентът предизвика и разговори за по-твърд отговор срещу нарушенията на въздушното пространство, включително сваляне на руски самолети.

Андрус Мерило заяви, че справянето с бъдещи инциденти ще зависи от ситуацията и подчерта, че НАТО ще отговаря решително и ще използва сила, ако е необходимо. Но преди две седмици не е имало причина за свалянето на руските самолети, заяви естонският главнокомандващ на естонските сили. Той добави, че въоръжението на руските самолети не е било разработено да разрушава цели на сушата, затова те не са били класифицирани като непосредствена заплаха.

Въпреки последните нарушения на въздушното пространство, Мерило смята, че цялостната оценка на заплахата срещу Естония не се е променила. Като се има предвид, че руските сили остават ангажирани в конфликта в Украйна, рискът от конвенционална военна атака не е нараснал, добави той.