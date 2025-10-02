Подробно търсене

Свалянето на руските самолети щеше да бъде грешка, заяви главнокомандващият естонската въоръжени сили

Валерия Динкова
Свалянето на руските самолети щеше да бъде грешка, заяви главнокомандващият естонската въоръжени сили
Свалянето на руските самолети щеше да бъде грешка, заяви главнокомандващият естонската въоръжени сили
Балтийско море край бреговете на Естония, 7 декември 2023 г. Снимка: AP Photo/Pavel Golovkin
Талин,  
02.10.2025 12:36
 (БТА)
Етикети

Ръководителят на естонските въоръжени сили защити отговора срещу руското нарушаване на въздушното пространство на страната му, като заяви, че решението за сваляне самолети, каквито предложения се появиха, би било стратегическа грешка, предаде ДПА.

"Продължавам да смятам, че щеше да бъде стратегическа грешка, ако ги бяхме свалили тогава. Последиците за нас щяха да бъдат по-лоши от дипломатическия успех, който ние постигнахме, като разрешихме този инцидент. Много от нашите съюзници вероятно няма да разберат подобна стъпка", заяви Андрус Мерило в интервю за естонска телевизия, излъчено късно снощи.

Според Естония три руски военни самолета МИГ-31 са летели незаконно във въздушното пространство на страната над Балтийско море в продължение на 12 минути на 19 септември.

Естония поиска извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците си в НАТО, за да бъде обсъдено това нарушение на въздушното пространство. В последващо изявление НАТО предупреди Русия за възможно използване на сила при отговора на бъдещи нарушения.

Инцидентът предизвика и разговори за по-твърд отговор срещу нарушенията на въздушното пространство, включително сваляне на руски самолети.

Андрус Мерило заяви, че справянето с бъдещи инциденти ще зависи от ситуацията и подчерта, че НАТО ще отговаря решително и ще използва сила, ако е необходимо. Но преди две седмици не е имало причина за свалянето на руските самолети, заяви естонският главнокомандващ на естонските сили. Той добави, че въоръжението на руските самолети не е било разработено да разрушава цели на сушата, затова те не са били класифицирани като непосредствена заплаха.

Въпреки последните нарушения на въздушното пространство, Мерило смята, че цялостната оценка на заплахата срещу Естония не се е променила. Като се има предвид, че руските сили остават ангажирани в конфликта в Украйна, рискът от конвенционална военна атака не е нараснал, добави той.

/ГГ/

Свързани новини

01.10.2025 19:51

Дронове са били забелязани миналата седмица над корабостроителница и електроцентрала в Германия, казаха местните власти

Дронове са били забелязани миналата седмица над критична инфраструктура в северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн, включително корабостроителница за подводници и електроцентрала, предаде ДПА, като се позова на местните власти. Провинцията
01.10.2025 18:56

Дания предупреди, че Русия води хибридна война срещу Европа, а лидерите на ЕС обсъждат изграждането на "стена срещу дронове"

Европа е в разгара на хибридна война, водена от Русия, и континентът трябва да се въоръжи, предупреди днес министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, докато домакинстваше срещата на върха на лидерите на Европейския съюз в Копенхаген, предаде Асошиейтед прес. 
28.09.2025 13:41

Литва призова да се използва експертният опит на Украйна в борбата с дроновете, след като събра 1 милион евро за Киев и откри своя база там

Литва демонстрира активност на източния фланг на НАТО през изминалата седмица в контекста на руската заплаха за региона на Балтийско море след навлизането на бойни самолети и дронове във въздушното пространство на Полша, Естония и Дания.
27.09.2025 20:07

Латвия призовава НАТО да засили въздушната отбрана на балтийските държави

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова НАТО да засили защитата на балтийските държави, позовавайки се на руските нарушения на въздушното пространство на страни от алианса и се присъедини към подобен призив от Литва, предаде Ройтерс.
26.09.2025 17:26

Дания няма планове да задейства член 4 от Северноатлантическия договор, заяви Копенхаген

Дания няма намерение да задейства член 4 от Северноатлантическия договор след нахлуването на безпилотни летателни апарати в близост до граждански и военни обекти, довело до затварянето на въздушното пространство на страната тази седмица, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:55 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация