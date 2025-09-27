Руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция", информира Ройтерс.

Докато войната на Русия в Украйна продължава, напрежението по източната граница на НАТО се засили през последните седмици, след като Естония обвини Москва, че е изпратила три изтребителя в нейното въздушно пространство, а самолети на НАТО свалиха руски дронове в полското въздушно пространство.

"Русия е обвинена, че почти планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Путин многократно е опровергал тези провокации", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН.

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази седмица, че подкрепя идеята за сваляне на руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО, като част от реторична промяна, в която той се подиграва на военните действия на Русия в Украйна и определи руската страна като "хартиен тигър".

Съединените щати също така заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще "защитават всеки сантиметър от територията на НАТО".

От трибуната на Общото събрание на ООН Лавров също така заяви, че Европа позволява на управляващите в Киев всичко, включително терористични актове, извънсъдебни екзекуции и безразсъдни диверсии, в обсебването си от утопичната цел да нанесе на Русия "стратегическо поражение", предаде ТАСС.

"По същия начин киевският режим, който завзе властта в резултат на организиран от Запада антиконституционен преврат през 2014 г., пое курс към ликвидиране на каноничната Украинска православна църква, законодателно изтребление на руския език във всички сфери – образование, култура, медии", отбеляза руският дипломат №1. "Украйна е единствената страна в света, която законодателно е забранила използването на родния език на почти половината от населението си".

Лавров посочи, че Европа, "обсебена от утопичната цел да нанесе стратегическо поражение на Русия", "мълчи по този въпрос". "Заради това на украинския режим е позволено всичко, включително терористични актове срещу политици и журналисти, изтезания и извънсъдебни екзекуции, безразборни бомбардировки на граждански обекти, безразсъдни диверсии срещу атомни електроцентрали", подчерта руският външен министър, предаде ТАСС.