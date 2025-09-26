Подробно търсене

Руският външен министър обвини НАТО и ЕС в обявяването на "реална война" на Русия

Иво Тасев
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров. Снимка: АП/Evgenia Novozhenina
Ню Йорк,  
26.09.2025 02:17
 (БТА)
Руският външен министър обвини НАТО и Европейския съюз, че използват Украйна, за да воюват с неговата страна, предаде Ройтерс. Това топдипломатът на Русия направи в реч в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк снощи, уточни световната агенция, допълвайки, че Великобритания е определила тези негови твърдения за "фалшиви изопачавания от света на фантастиката".

Лавров говори на срещата в ООН на външните министри от страните от Г-20, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп - с рязка смяна на реториката - осмя военните действия на Москва и заяви, че според него Украйна е способна да си възвърне завзети от руските сили територии, отбеляза Ройтерс.

"Още един ярък пример е кризата в Украйна, провокирана от Запада, чрез която НАТО и ЕС вече (...) обявиха реална война на моята страна и пряко се замесиха в нея", заяви Лавров.

Той не спомена коментарите на Тръмп, но затова пък потвърди позицията на Русия, че действията на Запада са провокирали войната в Украйна, която Москва започна през февруари 2022 г.

Британската външна министърка Ивет Купър призова тръгналия да напуска Лавров да остане в залата, когато започна речта си, и осъди "непровокираната война" на Москва.

"Нищо от фалшивите изопачавания от света на фантастиката, от дезинформацията и от пропагандата на руския представител относно причините за войната не може да убеди когото и да било", каза Купър.

/ИТ/

