Зеленски каза, че получена от Израел система "Пейтриът" е в Украйна от месец и че очаква още две такива системи през есента

Десислава Иванова
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Gleb Garanich/Пул фото чрез АП
Киев,  
27.09.2025 18:00
 (БТА)
Президентът Володимир Зеленски съобщи днес на брифинг с журналисти, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ.

"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.

Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.

Свързани новини

20.09.2025 17:36

Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян, заяви литовският външен министър за снощната атака на Русия срещу Украйна

Литовският външен министър Кестутис Будрис изрази съболезнования за жертвите на снощната руска атака срещу Украйна, като отбеляза, че Украйна е спряла настъплението на агресора и призова съюзниците да засилят усилията си.
17.09.2025 19:27

Зеленски заяви, че ракети за противовъздушна отбрана ще са част от първите доставки по механизъма на НАТО за купуване на оръжия от САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ, или „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ.
09.09.2025 20:48

Киев поиска от съюзниците си да отпуснат 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 г.

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал днес заяви, че Киев иска от съюзниците си да отпуснат 60 млрд. евро през 2026 г., за да "предпазят Европа и Украйна", предаде Ройтерс.
09.09.2025 18:42

Германия достави две системи "Пейтриът" на Украйна след сделка със САЩ

Първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, съобщи Ройтерс.
24.08.2025 10:45

Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 700 милиона долара

Норвежкото правителство заяви днес, че ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс.

Към 19:21 на 27.09.2025 Новините от днес

