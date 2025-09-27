Зеленски каза, че получена от Израел система "Пейтриът" е в Украйна от месец и че очаква още две такива системи през есента

Президентът Володимир Зеленски съобщи днес на брифинг с журналисти, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ.

"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.

Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.